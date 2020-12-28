زوجة شقيق طارق العريان تكشف كواليس طلاقه من أصالة:"نيكول سعفان سبب خراب بيتهما"

أسرار طلاق أصالة من طارق العريان ما زالت تتكشف أمام الجمهور بعد تدخل عدة أطراف من العائلة، للتعليق على تطورات الأزمة بينهما، وآخرهم زوجة شقيق طارق العريان والتي كشفت تفاصيل صادمة في قصة طلاقهما.

زوجة شقيق طارق العريان تفجر مفاجأة في أزمة طلاقه من أصالة

وتدخلت غادة العريان، زوجة شقيق طارق العريان، في الأزمة الواقعة بين أصالة وطارق العريان، وذلك بعدما ردت على هالة العتال، زوجة طارق العريان الأولى، والتي هاجمت أصالة واتهمتها بتهميش ابنها من طارق العريان وانتقدت هجومها على طارق العريان بعد طلاقها منه، وعلقت غادة العريان بان هالة العتال ليست على علاقة بطارق العريان وعلاقتهما منقطعة وهي المقصرة في علاقتها بابنها.

الكشف عن أسباب طلاق طارق العريان وأصالة

وقالت غادة العريان في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي" إن هالة العتال دوت الخليج المسئولة عن ابنها، وليست أصالة، وأضافت إنها ترفض الزج بالأبناء في هذه الأزمة وتصويرهم كضحايا، لأن ابن طارق العريان أصبح شاباً كبيراً وناجحاً في عمله، وكشفت غادة في تصريحاتها عدة مفاجآت في أزمة طلاق طارق العريان وأصالة وكذلك سبب طلاقهما، وأكدت غادة العريان إنها تقف بجانب أصالة في الأزمة، لأنها مظلومة بسبب حبها الكبير لطارق العريان.

طلاق أصالة وطارق العريان رسمياً بعد عام من الانفصال

وقالت إن الصورة التي نشرها طارق العريان مع حبيبته الجديدة نيكول سعفان ستضر أبنائه أكثر من أصالة، لأن أبنائه يعرفون إنها السبب وراء طلاقه من والدتهم أصالة، وذكرت أن الخلافات بدأت بين أصالة وطارق منذ أكثر من عام بسبب نيكول سعفان والتي وصفتها بسبب خراب بيتهما، وأن أصالة تحملت مثل هذه الوقائع قبلها بسبب حبها لطارق العريان، وأشارت غادة العريان أن عدة أطراف في العائلة حاولت التدخل في الأزمة ولكنهم لم ينجحوا في لم شملهما، وأبدت اندهاشها من صمت طارق العريان وعدم رده للدفاع عن أصالة ضد الهجوم عليها.

وكان محامي أصالة قد كشف أمس عن طلاق أصالة الرسمي من طارق العريان منذ ما يقارب 10 أيام، وذلك بعد عام من إعلان الانفصال، وعادت الأزمة بينهما مجدداً بعدما نشرت أصالة صورة طارق العريان مع حبيبته الجديدة المودل نيكول سعفان، ووجهت لوماً عنيفاً له وانتقدت تصرفه الذي أذاها نفسياً ووصفته بغير الإنساني و"العيب".