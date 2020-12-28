أحلام تتدخل في أزمة حلا الترك مع والدتها وتوجه لها رسالة:"خذي رضا أمك"

أحلام علقت أخيراً على الأزمة بين حلا الترك ووالدتها منى السابر في الفترة الأخيرة، وذلك بعد المطالبات بتدخلها والوساطة بين الطرفين، ووجهت أحلام رسالة إلى حلا الترك على انستقرام.

أحلام توجه رسالة إلى حلا الترك بعد أزمتها مع والدتها

وتبادلت أحلام مع حلا الترك الرسائل على انستقرام أمس، وقالت أحلام في رسالة لها لحلا الترك تعليقاً على أحدث صورها:" ما شاء الله تبارك الله على بنتي القمر، ربي يسعدك ويكبر حظك حبيبتي"، وردت حلا الترك سريعاً على رسالة أحلام وقالت:"مشكورة وايد ماما أحلام، والله ما تدرين شكثر من فرحتيني.. أحبك".

ونشرت أحلام رسالة جديدة إلى حلا الترك، وجهت بها نصيحة إلى الفنانة الشابة بعد أزمتها مع والدتها منى السابر، وطلبت منها إرضاء والدتها مهما حدث بينهما، وقالت في رسالتها:" أحبك أمي وربي يحميك.. الأم دوت الخليج جنة الدنيا مهما صار خذي رضاها بنتي واتركيها على الله هو بيحلها من عنده وبيفرجها عليك، دايم أقول لك نبدأ من الصفر، لا تنسين كلامي لك، واللي مش حاسين بآلامك في يوم يحسون.. بس أمك ثم أمك ثم أمك.. أحبك وأنا معاكي كالعادة".

هل تنهي أحلام أزمة حلا الترك مع والدتها؟

وجاء تدخل أحلام في أزمة حلا الترك مع والدتها منى السابر، بعد فترة من اشتعال الأزمة بين الطرفين، والتي كانت آخرها طلب منى السابر الوساطة من أحلام لإنهاء خلافاتها مع ابنتها بدون اللجوء إلى المحاكم، وخوفاً من عقوبة الحبس بسب الخلافات المادية بينها وبين ابنتها، ولكن أحلام لم تعلق وقت اندلاع الأزمة وطلب وساطتها، قبل أن تتدخل برسالة حملت نصيحة إلى حلا الترك، وتوقع البعض أن يكون لها تأثير كبير خاصة بسبب العلاقة القوية بين حلا الترك وأحلام، ومساندة الأخيرة لها في حياتها وأعمالها.

حلا الترك تخرج عن صمتها في قضية والدتها

وكانت حلا الترك قد ردت الأيام الماضية على والدتها منى السابر، وعلى الهجوم الذي تعرضت له بسبب مقاضاتها لوالدتها وتهديدها بالحبس، وقالت في رسالة لها على انستقرام:".. كل اللي اقدر أقوله انكم ظلمتوني وأنا ما رفعت قضية على أمي، ولا تسببت باللي قاعد يصير، وفي كل لقاء أطلع أقول مهما أمي سوت فيني تظل أمي احبها واتمنى لها الخير، بس هل أمي فكرت شنو ممكن يصيدني بعد الفيديوهات اللي طلعت فيها، الموضوع عند القضاء البحريني، والموضوع أكبر من حلا، وفي يوم راح يبن لكم كل شيء ولكن ما اقدر اتكلم او اصرح بشي حاليا للأسف..".