رانيا يوسف تكشف موقف النقابة منها بعد تصريحها الصادم

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنه لم يتحدث معها أحد من نقابة الممثلين بشأن تصريحاتها الصادمة والمثيرة للجدل التي أدلت بها مؤخرًا لإحدى القنوات الفضائية.

وقالت في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "لماذا يتحدثون معي.. وحقيقي اتخضيت من السؤال فحاولت أن أخفّف من حدة الموقف".