رانيا يوسف تكشف موقف النقابة منها بعد تصريحها الصادم

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنه لم يتحدث معها أحد من نقابة الممثلين بشأن تصريحاتها الصادمة والمثيرة للجدل التي أدلت بها مؤخرًا لإحدى القنوات الفضائية.
وقالت في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "لماذا يتحدثون معي.. وحقيقي اتخضيت من السؤال فحاولت أن أخفّف من حدة الموقف".
وقالت إن اللقاء لم يُعرض بعد حتى تتم مشاهدة سياق التصريح، مؤكدة أنها تعرضت للإحراج من سؤال مذيع البرنامج.
وأضافت أن فعلها أنها قامت بتحويل الموضوع إلى "هزار" حتى تخفّف من حدة "السؤال المحرج" وتستكمل اللقاء.
وتسائلت في دهشة إيه الإجابة اللي المفروض أجاوب بيها؟ يا ريت اللي عنده إجابة نموذجية كان يبعت لي".
وعبرت عن دهشتها الشديدة قائلة: "الناس ما صدقت عملت منها ضجة، وأنا مندهشة جدا من كم الفراغ".
اتحرجت من سؤال المذيع.. رانيا يوسف تعلق على تصريحاتها المثيرة للجدل