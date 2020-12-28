نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

عبّرت الفنانة ثراء جبيل، عن سعادتها بخوض بطولة الفيلم الروائي القصير "فعل فاضح"، بجانب الفنان إبراهيم النجاري، وعدد آخر من الممثلين الشباب. قالت ثراء، في تصريح لـ "دوت الخليج": "الفيلم تجربة مهمة جدًا بالنسبة لي، وسعيدة بها لأني لم أقرأ سيناريو بهذه الجودة والحرفية منذ وقت طويل، كما أن المخرج خالد خلة، مخرج ذكي وواعد".

عبّر الملحن إسلام زكي، عن سعادته بنجاح أغنية "قد الفراق" لـ تامر حسني من البوم "خليك فولاذي".

يحل اليوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر ذكرى عيد ميلاد الفنانة الراحلة ناهد صبري. أعلنت الإعلامية ميرفت المليجي مذيعة بتطوير التلفزيون المصري إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك" لتنضم بذلك لقائمة الإعلاميين المصابين بكورونا. تصدر الفنان عمرو دياب تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد طرحة أغنية طبل، وهي اغنية جديدة من اغاني البومه "يا انا يا لأ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| كواليس خاصة عن أغنية قد الفراق لـ تامر حسني.. إصابة الإعلامية ميرفت المليجي بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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