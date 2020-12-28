في ذكرى ميلاد عبد المنعم مدبولي.. مواقف مأساوية تعرض لها

تحل اليوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية التي أثرت الساحة الفنية.
ولد عبد المنعم مدبولى بحي باب الشعرية في 28 ديسمبر 1921، يتيما، حيث ظهرت موهبته التمثيلية منذ المرحلة الابتدائية عندما تم ترشيحه ليقود الفرقة المسرحية بالمدرسة، ومارس التمثيل لأكثر من 50 عاما، حتى وفاته يوم الأحد 9 يوليو 2006، وشكل مدرسة كوميدية مستقلة في الضحك الراقي، وأسس العديد من الفرق المسرحية مثل المسرح الحر عام 1952 والكوميدي 1963 والفنانين المتحدين 1966 والمدبوليزم 1975.
تخرج على يد عبد المنعم مدبولي، العديد من نجوم الكوميديا مثل: عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبي، محمد صبحي وغيرهم كثيرون.
ومن المسلسلات التي قام ببطولتها أشهرها على الإطلاق مسلسل "لا يا ابنتى العزيزة" ومسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" وهو المعروف بمسلسل بابا عبده.
أصيب بسرطان الكبد وخاض رحلة علاج صعبة في لندن، وتم استئصال أجزاء كبيرة من الكبد لديه، وتعافى من المرض وعاش 25 عاما قبل وفاته، وأصيب بوعكة صحية توفى على أثرها متأثرا بمرض القلب عن عمر يناهز 85 عامًا.
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