وظهرت رزان في الصورة وهي صغيرة مع والدتها وعلقت قائلة: "اليوم ولدت امي ... سيدتي الجميلة قلبا و قالبا كل عام و انت مصدر الحب و السعادة و الحياة ...اصلي كل يوم ان يحافظ ربي على نعمة الام والاب".
وتابعت: "شكرا شكرا على حبك ودعمك واحلامك و تعبك وقلقك .شكرا لانك اعطيتني كل شيء و اكثر .شكرا على الساعات والسهر ..شكرا لانك جعلتني انا .ادعو الله كل يوم ان تكوني فخورة و سعيدة و بصحة ممتازة و نكمل مشوار طويل معا ...قصة حياة و احلام و نجاحات ...الله يخليكي و يحميكي ❤Happy birthday mommy ".
وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- قمر يا رزان و انتي صغيره
- كل سنه و هي طيبه
- ربنا يخليهالك
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يُذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضى عبر شاشة إم بى سى مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بصورة من طفولتها.. رزان مغربي تحتفل بعيد ميلاد والدتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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