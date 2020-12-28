الهضبة أغنية ”يا أنا يا لأ” سادس أغنيات ألبومه الجديد

طرح النجم عمرو دياب أغنية "يا أنا يا لأ" سادس أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى ، وتوزيع عادل حقي، حيث روج لها عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وكان الهضبة طرح أمس أغنية "يا دلعوا"، وهي من كلمات تركي آل الشيخ وألحان: سهم وتوزيع: عادل حقي ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس .

كما طرح أيضا في وقت سابق أمس أغنية "وأنا معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي، و"بتهزر" وهي ثاني أغنيات ألبومه من كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير، وأغنية "من العشم" وهي من كلمات تركي آل الشيخ، لحن تامر عاشور، توزيع نادر حمدي ، ميكس وماستر أمير محروس، كما طرح أول أمس أغنية "فاكرني ياحب" وهي أول أغنيات الألبوم من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي لأحمد عادل.