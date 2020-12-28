نشر الفنان شريف منير صورة تجمعه بالفنان محمد سعد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" من كواليس مسلسل "الشارع الجديد" . وعلق شريف منير على الصورة،قائلا : "مسلسل الشارع الجديد.. بحبه.. مش عارف ليه مش بيذيعوه". مسلسل "الشارع الجديد" من بطولة شريف منير، عزت العلايلي، عبد المنعم مدبولي، محمد سعد، حنان ترك، هالة فاخر، فردوس عبد الحميد، رانيا فريد شوقي، فريدة سيف النصر، أمينة رزق، حسن مصطفى، تأليف عبد الحميد جودة السحار، إخراج محمد فاضل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بصورة من مسلسل الشارع الجديد.. شريف منير يستعيد ذكرياته مع محمد سعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.