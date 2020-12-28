لطمأنة متابعيها.. شاهد أحدث ظهور لـ فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموفع التواصل الاجتماعى تويتر.

وظهرت فيفي عبده بكامل رشاقتها، وعلقت قائلة: "يا صباح الفل من مصر أم الدنيا احبك اوي".

من جانب آخر، نشرت الفنانة فيفي عبده مؤخرا، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيه من غرفتها ووجهت رسالة تطمئن متابعيها على حالتها الصحية، وتستنكر الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول حالتها الصحية.

وعلقت فيفي عبده، على الفيديو قائلة: «يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا أنا بطمنكم عليا أنا بخير الحمد لله كلامي بيقولوا عليه ده كذب منهم لله وأكتفي بهذا القدر».

جاء ذلك بعدما ظهرت فيفي عبده، للمرة الأولى بطريقة مباشرة مع متابعيها وجمهورها، منذ تعرضها لـ وعكة صحية، والشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاتها.

ونشرت فيفي عبده، على خاصية القصص عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورًا مستخدمة فيها مؤثرات، أظهرت وجهها بشكل كبير، لتداعب جمهورها، قائلةً «هي دي النفخة الكدابة».

وكانت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، اجتاحت عددا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعة وفاتها.

وخرجت فيفي عبده في فيديو بنفسها لتتواصل مع متابعيها وتحدثهم قائلة «أشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا.. عاوزة أقولكم اي سوير أي لوف يو»، ليكون بذلك ردا قاطعًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا».

يأتي ذلك بعدما، أكدت فيفى عبده، أنها تتلقى العلاج منذ 6 أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.