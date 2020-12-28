بعد إصابتها بفيروس كورونا.. لقاء الخميسي تدعم يسرا بهذه الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة لقاء الخميسي على دعم صديقتها الفنانة يسرا ، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت لقاء صورة ليسرا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجهت لها رسالة خاصة قائله:"

سلامتك يا ست الكل يا نجمة قلوبنا ، إن شاء الله هتبقي زي الفل وتقومي بألف سلامة وصحة، بنحبك أد الدنيا يا سيڤا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.