محمد مهران يعبر عن سعادته بكتابة "لؤلؤ".. ويوجه الشكر لمحمد سامي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان محمد مهران على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد مهران عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، عدة صور له وهو ممسكا بسيناريو مسلسل "لؤلؤ"، وقام بتوجيه الشكر للمخرج محمد سامى على إعطاءه فرصة الكتابة، كما قدم المباركة لكل فريق مسلسل "لؤلؤ".

المسلسل يضم كوكبة من النجوم وهم "مى عمر، نيرمين الفقي، نجلاء بدر، أحمد زاهر، إدوارد، ملك أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، سلوي عثمان"، ومن إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي".