فى ذكري ميلاد عبد المنعم مدبولي.. اكتشف الزعيم عادل إمام وتتلمذ على يده الكثير

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، الذى رحل عن عالمنا تاركاً خلفه بصمة مميزة فى عالم التمثيل، كما تتلمذ على يده العديد من نجوم الكوميديا.

فهو الذى اكتشف الفنانة شويكار في مسرحية "السكرتير الفني"، ويعد هذا العمل أول لقاء يجمع بين فؤاد المهندس وشويكار، وكان شاهدا على زواجهما في مسرحية انا وهو وهى".

واكتشف الفنان الراحل عبد المنعم مدبولى الزعيم عادل إمام في دور الباشكاتب المحامى.

يذكر أن عبد المنعم مدبولي توفي في عام 2006 بسبب إصابته بالتهاب رئوي وهبوط حاد في الدورة الدموية، وفى أواخر حياته أصيب عبد المنعم مدبولى بسرطان الكبد وخاض رحلة علاج صعبة في لندن، وجرى استئصال أجزاء كبيرة من الكبد لديه وتعافى من المرض الذى عاش به 25 عاما ولكن الذى كان سببا فى وفاته عن عمر يناهز 85 عاما.