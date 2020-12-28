مي عمر تتعرض لمحاولة قتل في أولى حلقات مسلسل "لؤلؤ" .. بالفيديو

مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مي عمر بدأ عرضه مساء أمس الأحد، وسط اهتمام عدد من المتابعين للعمل الذي يعد البطولة المطلقة الأولى للممثلة المصرية، التي تجسد فيه دور فنانة شهيرة وصلت إلى مكانة كبيرة في عالم الغناء.

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل "لؤلؤ" لـ مي عمر

الحلقة الأولى من مسلسل "لؤلؤ" سلطت الضوء على حياة المطربة المعروفة التي تعيش حياة فارهة للغاية وتمتلك أموالًا وسيارات كثيرة، حيث وصلت إلى ما دوت الخليج عليه الآن بعد 25 عاما من الفقر والعيش في ملجأ، ويشاركها في نجاحها الفنان إدوارد الذي يلعب دور مدير أعمالها ومنسق حفلاتها وأغانيها.

مي عمر تتعرض لمحاولة قتل في "لؤلؤ"

وخلال فترة شهرة لؤلؤ، كونت المطربة عداوات كثيرة مع عدد من المحيطين بها الذين قرر أحدهم أن يدبر لها حادثًا ويحاول قتلها عقب إحيائها حفل ناجح، لتنتهي أحداث الحلقة وهي متواجدة في غرفة الرعاية المركزة بين الحياة والموت.

نيرمين الفقي وأحمد زاهر من أكثر الأشخاص الذين تجمعهم الأزمات مع لؤلؤ، وأيضًا من المشكوك فيهم بأنهم تسببوا في محاولة قتلها، خاصة وأن زاهر قد ادعى زواجه منها من قبل، بالرغم من أنه لم يكن يجمعه بها سوى قصة حب فقط.

تفاصيل مسلسل "لؤلؤ"

وتدور قصة مسلسل "لؤلؤ" حول رحلة صعود مطربة شابة إلى النجومية، والصعوبات التي تواجهها في هذه الرحلة، وتدور أحداثه في 40 حلقة، وربط البعض بينه وبين قصة حياة شيرين عبد الوهاب، والتي نفت ذلك وحذرت من استغلال اسمها في الدعاية للمسلسل، كما نفاه أيضا محمد سامي المشرف على الإخراج، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم مثل أحمد زاهر ونجلاء بدر ونرمين الفقي وإدوارد وسلوى عثمان وملك أحمد زاهر وغيرهم.

وتغني مي عمر عدد كبير من الأغاني ضمن أحداث مسلسل لؤلؤ والذي يعرض على قنوات ON المصرية، حيث يصل عدد أغانيها إلى 15 أغنية يتم توزيعها خلال الحلقات، وجميعها من ألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقي نادر حمدي.

وتعرضت مي عمر وزوجها محمد سامي إلى انتقادات عديدة بسبب المسلسل، بسبب طريقة كتابة اسم محمد سامي على البوستر، كمشرف على الإخراج، وهو ما جعل سامي يرد ويؤكد أن كل من ينتقد ذلك الأمر أو ينتقدون المسلسل بدون مشاهدته فهم ربما غيورين من نجاحه.