"أقسى سنة بحياتي فقدت فيها أغلى الناس" .. عيد ميلاد حزين لـ نداء شرارة

نداء شرارة فاجئت متابعيها بحديثها عن يوم ميلادها الـ28، حيث أوضح أنها لم تعد تحب ذلك اليوم بسبب ما واجهته من صعوبات كشفت لها بعض الأشياء المهمة في حياتها، والتي جعلتها تعيد النظر في العديد من المواقف.

نداء شرارة: "مررت بأقسى سنة في حياتي"

نداء شرارة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة لمتابعيها أكدت فيها أنه لم تعد تحب يوم ميلادها والذي يوافق يوم 29 ديسمبر الجاري، بسبب عدم وجود شقيقها معها وذلك بعد رحيله في بداية عام 2020، وأوضحت نداء شرارة أن هذا العام هو الأصعب في حياتها فكتبت: "بعد يومين عيد ميلادي او بالأحرى بعد يوم من تاريخ هدا اليوم ٢٩/١٢ وعشان ما حدا يسألني قديش بصير عمري رح اطبق 28 وبعرف أني مبينه أكبر خليني، اختصر عليكم تعليقاتكم لأول مره بحس أني مو حابه هذا اليوم لأن اخوي مش معي، هاي السنة أقسى سنة مرت علي بتاريخ عمري كله فيها الفقد فارقت قطعة من روحي سنة فيها كتير اشياء بتوجع القلب".

نداء شرارة تكشف عن مواقف صعبة مرت بها في 2020

نداء شرارة تحدثت كذلك عن مواجهتها لبعض المواقف الصعبة التي مرت عليها مع العديد من الأشخاص الذين أثروا في حياتها بشكل سلبي، مما جعلها تعيد تفكيرها في التعامل مع الآخرين، كما أوضحت سعيها في استمرارها بالظهور بشكل قوي وأنها متمسكة بالأمل دائما فقالت: "سنة اكتشفت فيها الناس اللي حواليه وشفت قديش في أشخاص بشعين بدون سبب، واكتشفت انو العطاء مستحيل يحول شخص سيئ لشخص منيح، سنة غربلت كتير عالم بحياتنا كل حدا مقرب مني بيعرف كيف مرقت هالسنة عليه، وقديش حاولت اضل قوية، ولكن بالرغم من كل هالأشياء بضل في تفاصيل بتبعث فينا الأمل وبضل الرضا بكل شي ربنا كتبه اكبر من اي حزن بالقلب".

نداء شرارة تشكر أسرتها ومتابعيها على دعمهم المتواصل

نداء شرار وجهت الشكر لأسرتها ولأصدقائها الذين ساندوها بقوة في ظروفها الصعبة التي مرت بها في الشهور الماضية، وكذلك شكرت متابعيها ولكل من كان له دور إيجابي ومنحها الأمل في أوضاعها الصعبة التي مرت بها فقالت: "الحمدلله على كل شي شكرآ لأهلي، شكرا للأصدقاء اللي كانوا معي بظروفي الصعبة وضلوا ثابتين بالقلب، شكرآ للأشخاص اللي التقيت فيهم ومنحوني أمل ونور لقلبي، شكرآ للإيجابيين بحياتنا، وشكرا الكم لمحبتكم ومتابعتكم الدائمة ودعمكم وتقديركم ومساندتكم لي، إن شاء الله كل أيامكم خير ومحبة والسنة القادمه تكون سنة خير على الكل يارب".

يذكرأن الفنانة نداء شرارة فقدت شقيقها الأصغر في شهر يناير الماضي وقد أعربت عن صدمتها الكبيرة لرحيله بعمر مبكر جراء حادث أليم لم تذكر تفاصيله، مشيرة الى أن شقيقها كان يتحضر للخطوبة في نفس الشهر الذي رحل فيه، الأمر الذي ضاعف من حزنها عليه.