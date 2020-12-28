ابنة مصطفى قمر الشقراء تسرق الأنظار بأحدث صورها وتفوز بالميدالية الذهبية بالجمباز

ابنة مصطفى قمر الشقراء تسرق الأنظار بأحدث صورها اثناء احتفالية فوزها بالميدالية الذهبية بالجمباز، وشارك النجم المصري مصطفى قمر مجموعة من أحدث صور لإبنته "جودي" أثناء حصدها الميدالية وتصدرها المرتبة الأولى على زميلاتها، بينما خطفت الطفلة الأنظار لجمالها وشبهها كثيرون بملامح والدها.

ابنة مصطفى قمر تفوز بالميدالية الذهبية في الجمباز

الفنان مصطفى قمر احتفل بفوز ابنته بالميدالية الذهبية فى الجمباز وشارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو وصورا لابنته الصغرى "جودي" بعد فوزها بالميدالية الذهبية في الجمباز معرباً عن سعادته بإنجاز طفلته بهذا الحدث الرياضي.

وقدم مصطفى قمر التهنئة لإبنته متغزلا ايضا بجمالها قائلا لها في تدوينة تعليقا على الصور : "ألف مبروك يا جوجو يا حبيبة بابي على الذهبية، يا بطلة الجمباز الأولى ربنا يحفظك من العين يا ملاكي ياحبيبة قلبي وروحي، ما شاء الله على الحلاوة والسكر والبصة اللي تجنن مبروك".

ابنة مصطفى قمر تسرق الأنظار بجمالها

من جهتهم، تفاعل المتابعين بشكل واسع مع أحدث صور لإبنة الفنان مصطفى قمر وتغزلوا بجمالها حيث تتمتع الطفلة بملامح شقراء وعيون ملونة، فشبهها الكثيرون بملامح والدها خاصة من ناحية العينين الملونتين والبشرة الفاتحة الناصعة.

وخلال العامين الماضيين، بدأ مصطفى قمر بنشر صور ابنته جودي من زوجته الثانية التي كان قد ارتبط بها سراً ولم يعلن زواجه منها على العلن الا قبل سنوات قليلة.

وحرص مصطفى قمر في الفترة الأخيرة على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته على انستغرام ونشر صور برفقتها مع توجيه معايدات مميزة لها تعكس حب الأبوة حيث كتب في آخر عيد ميلاد لها :" كل سنة وانتي طيبة ياچودي ياروح قلبي انا ياقمر حياتي اللي بينورلي طريقي ياحبيبة بابي ويارب اشوفك اجمل عروسة في يوم فرحك لو ربنا اداني عمر وتبقي دكتورة قد الدنيا بحبك قوي ياحبيبة بابي . Happy birthday Judy "

ولدى مصطفى قمر من زوجته الأولى ولدين شابين وهما : إياد وتيام، وينشر من وقت لآخر صوره معهما، فيما احترف نجله تيام التمثيل في العامين الماضيين وشارك في عدة أعمال درامية.

على صعيد فني، طرح مصطفى قمر هذا العام ألبوم بعنوان "لم يهمه الأمر 2" وضم 7 أغاني وهي: "مسافر، عجوز في المدينة، دقى عودك، حبك على جبيني، سوسنة، حنونة وهغنيلك".