فى ذكري ميلاد عبد المنعم مدبولي.. نال العديد من الجوائز وكرمه السادات

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، الذى رحل عن عالمنا تاركاً خلفه بصمة مميزة فى عالم التمثيل، كما تتلمذ على يده العديد من نجوم الكوميديا.

ونال خلال مشواره الفني العديد من الجوائز وشهادات التكريم منها:

جائزة أحسن ممثل فى السينما عن أفلامه فيلم "الحفيد" و فيلم "أهلا يا كابتن" وكذلك فيلم "مولد يا دنيا"

في عام 1986 حصل على جائزة تكريم فى مهرجان زكى طليمات.

في عام 1983 حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

في عام 1984 حصل على جائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعماله

وقام بتكريمه الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات بشهادة تقدير خاصة فى أكاديمية الفنون، وذلك عن دوره فى مسلسل أبنائي.

يذكر أن عبد المنعم مدبولي توفي في عام 2006 بسبب إصابته بالتهاب رئوي وهبوط حاد في الدورة الدموية، وفى أواخر حياته أصيب عبد المنعم مدبولى بسرطان الكبد وخاض رحلة علاج صعبة في لندن، وجرى استئصال أجزاء كبيرة من الكبد لديه وتعافى من المرض الذى عاش به 25 عاما ولكن الذى كان سببا فى وفاته عن عمر يناهز 85 عاما.