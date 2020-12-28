مصطفى حجاج لعمرو دياب :" أنت حاجة مشرفة لمصر وللوطن العربي "

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك المطرب مصطفى حجاج جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حجاج بالصورة برفقة الهضبة عمرو دياب ووجه له رسالة خاصة وكتب : قعدت معاك خمس دقايق ، اتعلمت منك كتير جدا ، بجد أنت حاجة مشرفة لمصر وللوطن العربي.

والجدير ذكره أن "حجاج " طرح مؤخرًا أغنية "أبويا قالى زمان" الدويتو الذى يجمع مصطفى حجاج ورضا البحراوى منذ فترة قصيرة، وتم تصويره ‏بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة، وحقق نجاحا كبيرا.

أغنية "أبويا قالى زمان" من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام شيبسى والفيديو كليب إخراج محمد عبد ‏الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهانى محروس.