مصطفى حجاج لعمرو دياب :" أنت حاجة مشرفة لمصر وللوطن العربي "

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك المطرب مصطفى حجاج جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر حجاج بالصورة برفقة الهضبة عمرو دياب ووجه له رسالة خاصة وكتب : قعدت معاك خمس دقايق ، اتعلمت منك كتير جدا ، بجد أنت حاجة مشرفة لمصر وللوطن العربي.
والجدير ذكره أن "حجاج " طرح مؤخرًا أغنية "أبويا قالى زمان" الدويتو الذى يجمع مصطفى حجاج ورضا البحراوى منذ فترة قصيرة، وتم تصويره بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة، وحقق نجاحا كبيرا.
أغنية "أبويا قالى زمان" من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام شيبسى والفيديو كليب إخراج محمد عبد الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهانى محروس.