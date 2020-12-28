برفقة ابنتيه.. تامر هجرس يخطف الأنظار فى أحدث ظهور له

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان تامر هجرس على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر تامر هجرس عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، صورة له برفقة ابنتيه، وكانوا يحتفلوا بعيد الكريسماس، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.

يذكر أن الفنان تامر هجرس ولد في مدينة المنصورة عام 1972. متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني وله ابنتان.

بدأ تامر هجرس حياته العملية بالعمل كموديل في الفيديو كليب والإعلانات في شركة أزياء يمتلكها المنتج محمد عايش.