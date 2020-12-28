"122 " ضمن أفضل 100 فيلم في العالم لعام 2020

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن موقع Stacker ،العالمي والمعتمد على بيانات موقعي IMBD، وMetascore الشهيرين نتيجة تصويت الجمهور لأفضل 100 فيلم على مستوى العالم لعام2020.

وتم اختيار فيلم"122" ضمن أفضل 100 فيلم في العالم لسنة 2020، بالإضافة إلى كونه الفيلم العربي الوحيد داخل تلك القائمة، مما يعد انجازًا جديدًا لنجاحات الفيلم.

جدير بالذكر أن فيلم "122" يشارك فى بطولته إلى جانب طارق لطفى وأحمد داوود وأمينة خليل وجيهان خليل وأحمد الفيشاوى ومحمد لطفى وأسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف صلاح الجهينى وإخراج ياسر الياسرى، إنتاج شركة مقام لمالكها العراقي سيف عريبى، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى.