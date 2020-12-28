فن ومشاهير

تامر حسنى ونانسي عجرم في حفل غنائي بليلة رأس السنة

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القاهرة - محمد ابراهيم - قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي الاحتفال بليلة رأس السنة؛ بتنظيم حفل يحييه كل من النجم تامر حسني والمطربة نانسي عجرم على أن يذاع الحفل في قنوات أون والحياة، بدون حضور الجماهير.

من جانبه قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة للخدمات الإعلامية إن الحفل سيتضمن أهم وأجمل أغنيات تامر حسني ونانسي عجرم.

وأضاف أن الأستاذ تامر مرسي؛ كان شديد الحرص على إرضاء كافة أذواق المشاهد المصري؛ والمنافسة بين القنوات؛ وعلى ذلك تحضر قنوات DMC وCBC مفاجآت أخرى للجمهور المصري والعربي في ليلة رأس السنة

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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