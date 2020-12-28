نور اللبنانية تتألق فى أحدث جلسة تصويرية لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة نور على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومثيرة، حيث اعتمدت على اللون الأسود، ومكياج خفيف أظهر جمال ملامحها، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن نور يعرض لها حاليا مسلسل "جمال الحريم" وهو من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجم خالد سليم ونور اللبنانية ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.