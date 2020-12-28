تعرف على موعد عرض مسلسل "الدايرة" على قناة الحياة

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض قناة "الحياة" مسلسل "الدايرة" للفنان أحمد صلاح حسني، بدءا من السبت المقبل، الموافق 2 يناير.

وطرحت شركة سينرجي البوستر الرسمي للمسلسل، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدا لعرضه قريبا، حيث يقدم أحمد صلاح حسنى دور طبيب نفسي يعالج مشاكل الاكتئاب والعديد من أزمات والده ووالدته خلال أحداث المسلسل.

المسلسل بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشا. تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.