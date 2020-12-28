عرض حلقة جديدة من مسلسل ابنة السفير على شاهد.. اليوم

تعرض اليوم الحلقة الـ 35 من المسلسل التركي ابنة السفير مساء اليوم الاثنين عبر تطبيق شاهد وقناة ستار التركية.

وتشهد الحلقة محاولة قتل دينيز ايشن التي تقوم بدور "سحر" لـ سلطان " انجين اكيورك" انتقاما لشقيقه أمين الذي قتل على يد سلطان بعدما ألقاه من اعلى الجبل، ولكن سرعان ما تدخل فايز وقتلها حماية لصديقه.

وأعلن صناع مسلسل ابنة السفير عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني الذي انطلق عرضه في الأول من شهر سبتمبر الماضي.

وكشف صناع المسلسل أن عدد حلقات العمل ستصل الى 53 حلقة وموعد الحلقة الأخيرة سيكون في شهر مايو المقبل، مشيرين الى ان التصوير مازال مستمرا في مدينة موجلا جنوب غرب تركيا.

قصة مسلسل ابنة السفير :

مسلسل ابنة السفير يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

المسلسل من بطولة انجين اكيورك، نسليهان اتاغول، اوراز كايجيلار اوغلو و تولين يازكان.