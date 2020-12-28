تعرض قناة "الحياة" مسلسل "الدايرة" للفنان أحمد صلاح حسني، بدءا من السبت المقبل، الموافق 2 يناير. وطرحت شركة سينرجي البوستر الرسمي للمسلسل، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لعرضه قريبًا، حيث يقدم أحمد صلاح حسنى دور طبيب نفسي يعالج مشاكل الاكتئاب والعديد من أزمات والده ووالدته خلال أحداث المسلسل. المسلسل بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشا، تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. البوستر الدعائي لمسلسل الدايرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.