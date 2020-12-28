شريف باهر يكشف لـ دوت الخليج كواليس شارع 9.. فيديو

وأضاف شريف باهر لكاميرا دوت الخليج أنه عاشق للسينما، وأن المنصات الإلكترونية لا يمكن أن تكون بديلا عن شاشة العرض الكبيرة، بكل أجوائها الجميلة.
وتمنى شريف باهر لقراء دوت الخليج عاما سعيدا، وأن يكون 2021 أفضل من 2020، وأن ينتهي وباء كورونا من العالم، مؤكدا تأثر الحياة الفنية بهذا الفيروس.
كان احدث ظهور لـ شريف باهر ضمن حضور العرض الخاص لفيلم "ريما" الذي بدأ عرضه منذ أيام وهو مصنف فيلما تشويقيا ورعب بطولة الطفلة ريما عبد القادر.
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