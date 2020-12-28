نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الفجر الفني" يكشف رد فعل شقيق طارق العريان الأكبر بعد تعليق طليقته (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل "الفجر الفني" علي رد نبيل العريان، الشقيق الأكبر للمخرج طارق العريان وذلك بعد رؤيته الحديث الخاص لهالة العتال طليقة طارق العريان.

حيث أرسل لها رسالة علي موقع 'الواتس اب': "انتي ست محترمة ربنا يخليلك عمر ونفرح بيه ربنا يحفظك لعمر ويكون خير سند لكي".

كانت الزوجة الأولى للمخرج طارق العريان، قد هاجمت تصرف الفنانة أصالة بعد انتقادها لطارق العريان واتهامه بالخيانة .

وعبر حسابها على "فيسبوك" كتبت والدة الابن الأكبر لطارق العريان: "دي أول مرة ممكن أرد فيها، الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف ألف صورة، وابني مش موجود فيها، يا ترى إحساسي كان إيه؟ كان أكتر من قاسي كان مقهور، طيب لما كنتي بتكتبي العيلة وابني مش موجود فيها، إحساسه هو كان إيه؟ أولادك عندهم أب، أيمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللأسف مش هقدر أقول تفاصيل، طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك إيه، يا ترى قاسي، ولا حنون زي ما أنتي دلوقت".

تابعت: "الجواز والحب والعشرة في تفاصيل محدش يقدر يعرفها، طيب مفكرتيش في يوم من الأيام أن ممكن الأب يشتري ابنه اللي من دمه، ويرفض الظلم، طيب مفكرتيش أن في نفسية ولد، ممكن تتدمر، طيب دلوقت أولادك زعلانين من الكسرة، طيب يتكلموا معاه ليه لحد دلوقت، أرجوكي كفاية في أولاد وأنا من حقي أدافع عن ابني اللي نفسيته بقت مش حلوة، من كتر الحرب على أبوه، كفاية، بعد الانفصال اللي كنت بتمنى استمراره ليكم وربنا يشهد عليه".

