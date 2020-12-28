تعرف على تفاصيل أغاني هيثم نبيل بمسلسل"لؤلؤ"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الملحن والموزع هيثم نبيل، في عدد كبير من أغاني مسلسل"لؤلؤ" لمي عمر.

وينشر"دوت الخليج الفني" تفاصيل هذه الأغاني وهي:

1_"أقوى من الحياة" من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع نادر حمدي.

2_"أنا لؤلؤ" من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

3_"مخبيالي إيه" من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع نادر حمدي.

4_"متسابة" من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

5_"الصخرة" من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع نادر حمدي.

6_"فوبيا رجالة" من كلمات منصور محمد، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

7_"أوسكار" من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

8_"يا كراش" من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

9_"بعد الوداع" من كلمات أسامة محرز، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

10_"حبة حبة" من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

11_"علي المزيكا" من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

12_"شايفاك حبيبي" من كلمات كريم سامي، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

13_"أخيرًا قالهالي" من كلمات كريم سامي، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

14_"بسيطة الحياة" من كلمات أسامة محرز، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

15_"بتاع مظاهر" من كلمات أسامة محرز، ألحان هيثم نبيل، توزيع نادر حمدي.

جدير بالذكر أن مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.