بعد عرض الحلقة الأولى مسلسل لؤلؤ يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عرض الحلقة الأولى الذي تم عرضه أمس عبر شاشة onE.

واشاد الجمهور بأداء مي عمر، في مسلسل "لؤلؤ" ب الحلقة الأولى، رغم الأنتقادات التي تعرضت لها من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي، لكونها تقدم أول بطولة مطلقة، تحت إشراف زوجها المخرج محمد سامي، لكنها أسطاعت أن تقنع الجميع بإنها تستحق أن تقدم البطولة.

ويشارك في بطولته بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.