نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي يتحدث عن عملاق الدراما ممدوح الليثي ببرنامج "الليلة" على الفضائية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الإعلامى دكتور عمرو الليثى نجل السينارست والمنتج الكبير ممدوح الليثى ضيفا على الإعلامى محمد السماحى ببرنامجه " الليلة " على شاشة الفضائية المصرية ، الاربعاء 30 ديسمبر الساعة 9 مساءً ، بمناسبة الذكرى السابعة لرحيل عملاق الدراما السيناريست والمنتج الكبير ممدوح الليثى والتى توافق الأول من يناير 2021 .

ويتحدث الليثي عن اهم المحطات فى حياة والده واعماله التى اثرى بها الدراما المصرية ، كما تحدث عن دوره كأب وصديق ومثل اعلى وتاثيره الكبير عليه سواء فى حياته المهنية او حياته الخاصة .

كما يقدم التليفزيون المصرى والقنوات المتخصصة والفضائية المصرية والاذاعة المصرية احتفالية خاصة تشمل لقاءات خاصة حول ما قدمه الراحل من اعمال سينمائية ودرامية رائعة سيظل التاريخ يذكرها بالاضافة الى اشرافه على انتاج روائع المسلسلات الدرامية للتلفزيون المصرى عندما تولى منصب رئيس قطاع الانتاج فى العهد الذهبى لدراما ماسبيرو .

يذاع برنامج الليلة في التاسعة مساء الاربعاء المقبل علي شاسة الفضائية المصرية.