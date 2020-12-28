صفاء جلال: شيراز رعبتني.. وانتظروني في وادي الجن.. فيديو

قالت الفنانة صفاء جلال إن فيلم "ريما" ينتمي لأفلام الرعب وهو مشوق وأحداثه جميلة، لافتة إلى أن نوعية أفلام الرعب لها طبيعة خاصة.

تابعت في تصريح لصدي البلد على أداء بطلة الفيلم الطفلة ريم عبدالقادر التي حققت نجاحا لافتا في الفترة الأخيرة، ضمن أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.

الجدير بالذكر أن فيلم «ريما» تصنيفه العمري لسن 16 عاما فيما فوق وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حول فتاة صغيرة تدعى «ريما» لديها القدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها فهل هذه الحاسة المميزة التي تمتلكها ستكون نقمة أم نعمة على من حولها؟، والفيلم بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، ريم عبد القادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، وضيوف الشرف: علاء مرسي، محمد جمعة، أحمد فتحي، عبد الحميد العوام، مريم البحراوي، جرافيك وافيشات احمد عامر، موسيقى تصويرية مودي، تصوير احمد عاشور، لاين بروديوسر عبد العزيز السليمان، منتج فني مدحت لبيب، الإشراف على الإنتاج: كمال علي السيد وهشام رضا واسلام مارو، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن إخراج معتز حسام.