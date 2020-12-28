“أحادية وجهة المثاقفة العربية” محاضرة بالجمعية العمانية للكتاب والأدباء.. غدا

مسقط – الوطن:

تقيم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة الدراسات والفكر، غدًا الأربعاء، في الساعة الثامنة مساء، وعبر منصاتها الإلكترونية في زووم وتويتر ويوتيوب محاضرة فكرية بعنوان، (أحادية وجهة المثاقفة العربية).

الأمسية التي سيديرها الدكتور سيف المعمري، سيتناول من خلالها الدكتور سعد البازعي عددا من المحاور، أهمها المفاهيم الأساسية المتمثلة في المثاقفة، والأحادية، والآخر، بالاضافة الى أهمية المثاقفة تاريخياً ودورها في تاريخ الثقافة العربية، وفي العصر الحديث.

الجدير بالذكر أن سعد البازعي هو ناقد ومفكر سعودي، حائز على جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب عام 2017، ولديه العديد من الأعمال النقدية والفكرية البارزة، بما في ذلك أطروحته حول الاستشراق في الآداب الأوروبية، كما أنه حاصل على عضوية المجلس العلمي لجامعة الملك سعود، ورئيس النادي الأدبي بالرياض، ويعد من النقاد والباحثين المعروفين على الصعيد الثقافي العربي وترأس لجنة التحكيم لجائزة الرواية العربية العالمية (البوكر) لعام 2014، وله مقالات في عدد من الصحف والمجلات المحلية والعربية، وعدد من الأبحاث باللغة الإنجليزية التي نشرت في مجلات عالمية مثل (الأدب العالمي المعاصر).

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