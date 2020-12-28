سعيد البوسعيدي يستعرض واقع الثقافة ويناقش التوجهات المستقبلية للقطاع الثقافي في السلطنة

بجلسة حوارية في ختام الموسم الثقافي بجامعة السلطان قابوس

كتب ـ المختار الرحبي :

أقيمت صباح أمس عبر منصة زوم جلسة حوارية بعنوان “واقع الثقافة والتوجهات المستقبلية للقطاع الثقافي في السلطنة” في ختام الموسم الثقافي الذي تنظمه اللجنة الثقافية بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس. أدار الجلسة الدكتور نبهان الحراصي عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، مستضيفًا سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة والذي أكد خلال الجلسة على الثراء الثقافي للسلطنة وقال : (لدى السلطنة تاريخ عريق في مجال الثقافة والتنوع الجغرافي في مختلف أشكال التعبير المعروفة، وهذا التنوع كان مدخلا مهما في رؤية 2040 وتنظر إليه الوزارة كبعد لابد من تنميته واستثماره، من جميع النواحي الاقتصادية والفكرية والاجتماعية).

وأضاف “البوسعيدي: الأدب والرواية والكاتب العماني له امتداد تاريخي، ولقد حققت السلطنة الكثير من الجوائز الإقليمية والعالمية، وهذا دليل على قوة حضور الأدب العماني في الساحة الأدبية، بداية من معرض مسقط للكتاب وامتدادا للمعارض الخارجية التي شاركت فيها السلطنة .. والكاتب العماني متمكن من أدواته وكتاباته ووصل إلى الكثير من المحطات التي نفتخر بها كعمانيين، وواقع النشر يفترض أن يعزز بطريقة أو بأخرى، ويفترض أن يكون هناك تمكين أكبر خلال المرحلة القادمة حتى نحقق إنجازات أكثر نفخر ويفخر بها الأدباء العمانيون.

وحول (السياحة والتراث) قال سعادته : “السياحة والتراث والتعليم كل هذا لا يمكن أن يكون بمعزل عن الثقافة، وعند تعريفنا للثقافة نستطيع القول بأنها الإرث المادي وغير المادي، والتعاون بين هذه القطاعات حاضر ومهم جدا فالثقافة متقاطعة مع جميع المجالات.” وعن العمل المستمر بين الثقافة والسياحة خاصة، هناك تعاون كبير فيما بينها، فالمتاحف لها دور كبير في العملية التعليمية والتثقيفية، كما أن المواقع الأثرية لها مدلولات كبيرة، والبيئة العمانية زاخرة بالكثير من الشواهد التاريخية. وهناك جهود قائمة بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة التراث والسياحة للاستفادة منها باستقطاب الزوار من داخل وخارج السلطنة، إضافة إلى وزارة التنمية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وكذلك وزارة التجارة فيما يتعلق بالملكية الفكرية، والحقيقة أن الثقافة متقاطعة مع الجميع”.

وحول مساهمات السلطنة ومشاركاتها في اليونسكو يقول سعادة السيد سعيد البوسعيدي : اليونسكو هي المنظمة المعنية في مجال الثقافة، ولديها العديد من الاتفاقيات التي تعنى في هذا المجال، وأهم اتفاقيتين وقعت عليهما السلطنة هما اتفاقية “صون التراث الثقافي غير المادي” واتفاقية “تعزيز أشكال التعبير الثقافي”. وكانت السلطنة من أوائل الموقعين على هذه الاتفاقيات عالميا. وقد نجحت السلطنة في تسجيل العديد من الملفات وفق الاجراءات والشروط التي حددتها الاتفاقية… وهناك برنامج متكامل يعنى باتفاقية التراث غير المادي، وهو صون مفردات التراث غير المادي المهددة بالاندثار، وما نعمل عليه ونسعى في هذه المرحلة أن نجعل هذه الفنون حية وممارسة من قبل الأفراد”.

وعن الاستراتيجية الثقافية يقول (البوسعيدي) : وضعت الوزارة في هذه المرحلة نصب عينيها تنفيذ رؤية 2040، من خلال استراتيجية ثقافية تسعى لتحقيق أهداف الرؤية، وتم رسم هذه الملامح اعتمادا على استراتيجيات مختلفة معنية بالثقافة سواء في دول مجلس التعاون أو الأمم المتحدة .. كما تم الجلوس مع المهتمين سواء من الوزارات أو المؤسسات وعلى رأس هذه المؤسسات جامعة السلطان قابوس لاستقراء التطلعات والرؤى فيما يخص قطاع الثقافة، وكذلك تم وضع استبيان في مواقع التواصل الاجتماعي لتلمس توجهات ورؤى الأفراد والمهتمين. كما تم هيكلة قطاع الثقافة بالمقترح الموضوع اعتمادا على الاستراتيجية، وهذا يحدث لأول مرة بهذه الصورة وهو شيء نفخر به، لأنه أول مؤشر حقيقي لتفعيل الاستراتيجية وهذا ما سيظهر عندما تُعلن بالصورة النهائية المعتمدة.