يعرض قريبا عبر منصة رقمية.. منتج فيلم ريما: محمد ثروت وريم عبد القادر يقدمان مفاجأة

قال منتج فيلم ريما الذي بدأ عرضه منذ أيام بدور السينما إن فيلم ريما لا يمكن تصنيفه كفيلم رعب مثل الفيل الأزرق بل هو فيلم تشويقي يتضمن مشاهد مرعبة بنسبة 10%.

وأضاف منتج ريما في تصريحات لعدسة دوت الخليج أن هناك مفاوضات حاليا مع إحدى المنصات الرقمية من اجل الحصول على أحقية عرض فيلم ريما بعد فترة عرضه بالسينما مباشرة، موضحا أن الإجراءات المصاحبة لانتشار فيروس كورونا كانت سبب تأجيل عرض الفيلم الذي كان من المقرر عرضه في شهر فبراير الماضي.

وأشار إلى أن الفيلم سيتم طرحه في 4 دول عربية، موضحا أن الفنان محمد ثروت يعتبر مفاجأة الفيلم ومعه أيضا الطفلة ريم عبد القادر.

وعن الصعوبات التي واجهت الفيلم قال المنتج إنه تم تصويره في أكثر من لوكشين إضافة إلى ذلك وجود كم كبير من النجوم في الفيلم وأيضا ضيوف شرف.