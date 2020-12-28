بعد إصابة باشا مصر بـ كورونا.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ أمير كرارة

كشف الفنان أحمد كرارة شقيق الفنان أمير كرارة، عن كواليس إصابة "باشا مصر" بفيروس كورونا المستجد والذى كان مجرد عبارة عن عرض طبيعى حيث شعر بآلام فى جسمه.

وقال أحمد فى مداخلة ببرنامج The Insider : "إن أمير كان يشعر فى البداية بمجرد وجع وآلام عامة بالجسم وقرر أن يلجأ إلى الطبيب وأجرى مسحتين للتأكد وكانت الأولى نتيجتها سلبية أما المسحة الثانية جاءت إيجابية وبدأت تظهر عليه الأعراض".

وأضاف أحمد : "وهو حاليا يشعر ببعض الآلام البسيطة ولكنه يسير على البروتوكول العلاجى الذى وضعته وزارة الصحة ويشعر بالتحسن".

وأوضح أحمد : أتمنى أن يحرص الجميع على أنفسهم وألا يستهترون بهذا المرض اللعين والوقاية خيرا من ألف علاج".

وكان أعلن أمير كرارة عن إصابته بفيروس كورونا من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".

وكتب أمير:" عملت مسحة تاني انهارده وطلع عندي كورونا يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي باله ..ادعولي بالشفا".