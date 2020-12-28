ريهام أيمن تغازل زوجها شريف رمزي على طريقتها

نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة صور من الذكريات مع زوجها الفنان شريف رمزى ، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت ريهام من خلال صورهما معلقة :"أريد أن أبقى معك حتى نهاية عمرى ..بحبك ".

وكان قد أعلن الفنان شريف رمزى عن إصابته بفيروس كورونا من خلال خاصية "الاستورى"بحسابه الشخصي عبر الانستجرام.

وبدأت ريهام أيمن مسيرتها الفنية وهي لا تزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق "فيروس" الغنائي، والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، حيث رشحها لتعمل في مسلسل "محمود المصري" عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون، والتي من أبرزها "حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات"، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها "صرخة نملة، دكان شحاتة".

يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.

