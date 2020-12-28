“كتاب وأدباء جنوب الشرقية” تقرأ في جلسة حوارية كتاب “الدين واستقرار الأوطان”

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي :

نفذت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية جلسة حوارية افتراضية بعنوان ” قراءة في كتاب الدين واستقرار الأوطان” من تنظيم فريق الدراسات التاريخية باللجنة قدمها الكاتب علي بن سعيد العلياني وأدار حوارها الدكتور ناصر بن سعيد العتيقي رئيس لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية وذلك على برنامجي زووم واليوتيوب.

يأتي تنفيذ مثل هذه الفعاليات والمناشط على مدار أشهر السنة انطلاقا من حرص الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة بلجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية على إثراء الساحة الثقافية والمعرفية بالعديد من الجوانب الثقافية والأدبية والتاريخية والمعلوماتية، وقد تناول الكاتب خلال الجلسة العديد من المحاور ذات الصلة بعنوان الفعالية والتي بدأها بالتعريف بكتابه ثم عرج للمحاور الأخرى والتي تناولت أثر تجديد الخطاب الديني في استقرار الأوطان ودور العدالة الاجتماعية في استقرار الاوطان ودور التكافل الاجتماعي في استقرار الأوطان والوحدة الوطنية في السلطنة والأزمة المالية الحالية ودور المواطن في دعم التوجهات الحكومية لتجاوز الأزمة.

وفي نهاية الجلسة تم إفساح المجال للمتابعين عبر برامج النقل لطرح ما لديهم من استفسارات وتساؤلات والتي بدورها أثرت الفعالية بالحوارات والنقاشات الهادفة وبالردود الشفافة والواضحة من قبل ضيف الجلسة.

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