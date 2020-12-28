"اضطراب في ضربات القلب".. إيمان السيد تكشف تطورات حالتها الصحية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة إيمان السيد عن تطورات حالتها الصحية عقب إصابتها بكورونا، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "السيد" قائله: "الكوميكس اللي بتتعمل على كورونا حاليًا مش بتضحكني، مش عارفة يمكن عشان لسة تعبانة وما استردتش صحتي لكن المميز اللي عندي فقدان حاسة الشم والتذوق بتضحكني جدًا بصراحة".

وتابعت قائله: "خلوا بالكم من نفسكم لأن هو دور صعب جدًا ومرهق حتى على المستوى النفسي، أنا حاليًا مازال عندي ضيق في التنفس واضطراب في ضربات القلب وطبعًا الرئة متضررة جدًا رغم اني مش مدخنة".

