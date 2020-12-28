كشف الفنان كريم فهمى عن تصورات حالة الصحية بعد الاصابة بفيروس كورونا المستجد. وقال كريم فهمى فى مداخلة هاتفيه فى برنامج The Insider :"ان حالتى مستقرة حاليا ولكن الاصابة بالفيروس ليس سهلة كما يتخيل البعض. واضاف كريم فهمى : ان الاعراض تختلف من شخص الى اخر وكانت الاعراض التى اصابتنى عبارة عن تكسير فى الجسم واحتقان فى الزور وسعال. واوضح كريم : نصيحتى للمصابين الا يخافوا من الفيروس ولكن عليهم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والبرتوكول العلاج الذى اقرت به وزارة الصحة. يذكر ان كريم فهمى ينتظر عرض فيلمه الجديد "ديدو" والذى من المتوقع ان يعرض فى العام الجديد وهو يتحدث عن عقلة الاصبع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم فهمى يكشف تطورات حالته الصحية بعد الإصابة بـ كورونا .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.