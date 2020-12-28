شاهد.. كيف تتخلص علا رشدى من شعور الغضب

نشرت الفنانة علا رشدى فيديو جديدh من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت وهى تمارس الرياضة محاولة تخفيض غضبها بها، وكتبت علا معلقة من خلال الفيديو الخاص بها: "دي الطريقة اللي بطلع بيها غضبي طول السنادي! وانتو بتطلعوا غضبكوا ازاي؟! أستر يارب".

وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.