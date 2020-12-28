في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي للفنانة أميرة فتحي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل الفنانة أميرة فتحي اليوم الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر ، حيث أتمت عامها الـ 46.

وتستعد أميرة فتحي، لاستكمال تصوير فيلمها الجديد بعنوان "أولها حلو"، خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر إستئناف التصوير منتصف شهر أغسطس المقبل.

وفيلم "أولها حلو"، يشارك في بطولته، كلاً من أميرة فتحي، حمزة العيلي، دراين حداد، سهاد جلال، رانيا شاهين، ومجموعة مميزة من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي.

وتجسد أميرة دور فتاة مصرية عاشت لفترة طويلة خارج مصر، ثم فجأة تقرر العودة لظروف ما، ثم تفاجأ بحدوث خلل فى الشخصية المصرية، وأن الرجل المصرى أصبح محترف كذب، حينما تتلقى عدة صدمات متتالية من أشخاص قريبين منها،وهذا الفيلم يمثل عودة أميرة فتحى للسينما بعد فترة غياب طويلة، وكذلك المخرج حازم متولى منذ آخر أفلامه بعد الطوفان.

