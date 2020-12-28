إلهام شاهين تحتفل بتكريمها من احتفالية 50 سنة فن للفنان محمد صبحي

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة إلهام شاهين بتكريمها من احتفالية خمسين سنة فن للفنان محمد صبحي.

ونشرت إلهام صورة تجمعها بالفنان محمد صبحي أثناء تكريمه لها ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، ووجهت له رسالة خاصة وكتبت : كل سنة وصديقي الفنان الجميل الرائع محمد صبحي طيب وبخير وفي أحسن صحة ، جزيل الشكر لك يا أستاذ يا محترم.. مبروك.. مسيرة مشرفة.. 50 عام من العطاء والفن الجميل.

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه إلهام شاهين فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا ، ومن إخراج أمير رمسيس .

وتدور أحداثه في خريف عام 2013 حين تخرج فاتن إلى الدنيا بعد 20 عاما في السجن لتجد ابنتها ليلى غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها وليس في ذهنها غير أن والدتها قتلت والدها في مقابل رفض تام من الأم للافصاح عن سبب الجريمة .