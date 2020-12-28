غرد المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة تويتر، معلنا أنه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض أخر مسرحيات الزعيم عادل إمام.
وغرد تركي آل الشيخ، قائلا: "يسعدنا أن نعلن لكم أنه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الأخيرة للفنان الكبير عادل إمام (بودي جارد) التي سيتم بثها قريبًا على منصة شاهد vip لأول مرة في التاريخ".
وأضاف قائلا: "أدعوكم للمسارعة بالاشتراك في منصة شاهد والاستمتاع بالعمل الكبير.. أنا أول واحد باشترك".
وتعد مسرحية "بودي جارد" بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.
وشارك في بطولتها النجوم: عزت أبوعوف وسعيد عبد الغني وشيرين سيف النصر، وعُرضت في الفترة ما بين 1999 و2010.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمرة الأولى في التاريخ.. تركي آل الشيخ: عرض مسرحية "بودي جارد" على منصة شاهد VIP على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.