للمرة الأولى في التاريخ.. تركي آل الشيخ: عرض مسرحية "بودي جارد" على منصة شاهد VIP

غرد المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة تويتر، معلنا أنه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض أخر مسرحيات الزعيم عادل إمام.

وغرد تركي آل الشيخ، قائلا: "يسعدنا أن نعلن لكم أنه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الأخيرة للفنان الكبير عادل إمام (بودي جارد) التي سيتم بثها قريبًا على منصة شاهد vip لأول مرة في التاريخ".

وأضاف قائلا: "أدعوكم للمسارعة بالاشتراك في منصة شاهد والاستمتاع بالعمل الكبير.. أنا أول واحد باشترك".

وتعد مسرحية "بودي جارد" بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.

وشارك في بطولتها النجوم: عزت أبوعوف وسعيد عبد الغني وشيرين سيف النصر، وعُرضت في الفترة ما بين 1999 و2010.