حالة سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ مجدي صبحي بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان مجدي صبحي، منذ ساعات قليلة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكشف مصدر مقرب لـ الفنان مجدي صبحي، عن تطورات حالته الصحية لـ "دوت الخليج"، قائلًا "إن حالته سيئة لا يستطيع الكلام أو التنفس بشكل طبيعى؛ وهو الأمر الذى يمثل له صعوبة كبيرة متمنيا الشفاء له".

وكان الفنان مجدي صبحي، كتب عبر حسابه، "عندي كورونا، أشكر أخي الفنان الكبير محمد صبحي، صاحب الإنسانيات العظيم، ووقوفه معي في هذه الأزمة الكبيرة واتصالاته على أعلى مستوى لإنقاذي".

وأضاف الفنان مجدي صبحي "أشكر الفنانة الكبيرة نهال عنبر على مجهودها الخارق معي، أشكر نقيبي الدكتور أشرف زكي على موقفه المشرف معي، أشكر مجلس النقابة، أشكر مدير مستشفى العجوزة د.طارق، على مجهوده الرائع"، طالبا من جمهوره ومحبيه الدعاء له".

وكان عدد من النجوم والمشاهير في الوسط الفني والرياضي، تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الأيام الماضية، وهو ما تسبب في تعليق بعض الاعمال الفنية والبرامج التليفزيونية نتيجة إصابة أبطال العمل أو البرنامج بالفيروس التاجى وخضوعهم لفترة العزل والتعافى، منهم النجمة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدى، والنجم أمير كرارة والمنتج جمال العدل، والمخرجة هالة خليل.