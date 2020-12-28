أضوى فهد لـ دوت الخليج: خشيت رد فعل خطيبى على دورى فى حد الطار

كشف الفنانة السعودية اضوى فهد، عن رد الفعل تجاه تجربتها الأولى وهو فيلم "حد الطار" والذى عرض فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأخيرة.
وأضافت أضوى، وكان من الصعب الفصل بين شخصيتى وشخصية الفيلم، ولكن بعد عقد جلسات عمل مع المخرج انتهت كل هذه التخوفات.
يذكر أن فيلم حد الطار فاز فى مهرجان القاهرة السينمائى بجائزة لجنة التحكيم كونه أحد الأعمال التى تكشف العادات والتقاليد فى السعودية والتى كانت تسيطر عليها فى التسعينيات.
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