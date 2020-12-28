لأول مرة .. تركي آل الشيخ يكشف عن عرض مسرحية عادل إمام

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن عرض مسرحية "بودى جارد" على منصة شاهد vip.

كتب تركي آل الشيخ : "يسعدنا ان نعلن لكم أنه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الاخيرة للفنان الكبير عادل إمام (بودي جارد) التي سيتم بثها قريبًا على منصة شاهد vip لأول مرة في التاريخ.. أدعوكم للمسارعة بالاشتراك في منصة شاهد والاستمتاع بالعمل الكبير.. أنا أول واحد باشترك". ومسرحية بودي جارد من بطولة الزعيم عادل إمام، كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، وعرضت في الفترة من بين عامي 1999 و2010 وتعد من أطول المسرحيات عرضًا بالنسبة للمدة في الوطن العربي وشارك فى المسرحية عزت أبوعوف وسعيد عبد الغني وشيرين سيف النصر. وكان آخر اعمال الفنان عادل إمام مسلسل "فلانتينو" والذى عرض فى رمضان الماضى.

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