أمينة خليل تتصدر غلاف مجلة شهيرة

شاركت الفنانة امينة خليل أحدث ظهور لها من غلاف احدى المجلات الشهيرة، وذلك على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وانهالت التعليقات حول جمالها وحبهم لها ولشخصيتها المميزة.

وكانت الفنانة أمينة خليل، علقت على الجدل المثار حول إصابتها بـ كورونا، قائلة: "الاصابة حدثت منذ شهر ومكثت في العزل المنزلي 14 يومًا وتشافيت بس هي مش تجربة لطيفة»، واستطردت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في سهرة خاصة على شاشة "ON" في اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة، قائلة في رسالتها للجمهور: «الموضوع مش لطيف ومش سهل ولكن الحمد لله عدى.. خدوا بالكم من نفسكم وأهلكم".

من جهة أخرى، قالت الفنانة أمينة خليل، إنها سعيدة بمشاركتها في حكاية آخر الليل في مسلسل "نمرة اتنين"، لافتة إلى أنها تجربة مختلفة من نوعها بالنسبة لها وأيضا على مستوى الأعمال الفنية الدرامية لأنه يقدم مجموعة من القضايا المختلفة بشكل معالج ودرامي غير مألوف وجريء على المجتمع المصري.

وتابعت أمينة خليل، خلال حوارها في برنامج "MBC Trendin”" المذاع على قناة "ام بي سي 4"، أن دورها في "آخر الليل" مميز و"التويست" حلو ونال إعجابها، وتمنت أن ينال الدور إعجاب الجمهور، مشيرة الى أنها تابعت المسلسل من أول قصة فيه وليس فقط لمشاركتها وإنما لحبها وإعجابها به وأنه عمل يستحق المتابعة، وذكرت أن حكاية عمرو يوسف وصبا مبارك من أكثر الحكايات التي أعجبتها، وأرجعت جزءًا كبيرًا من نجاح الحكاية والمسلسل بشكل عام الى "السيناريو والكتابة"، معقبة: "الحلقة دي مبهرة".

وهنأت كل الفنانين الذين شاركوا في المسلسل بحكايات مختلفة على هذا النجاح، وبدأت "شاهد VIP" حصريا، اعتبارا من 29 أكتوبر الماضي بعرض الدراما الاجتماعية المشوّقة "نمرة اتنين"، بحلقاتها المنفصلة، التي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي.