خطيبة محمود شاهين السابقة تعلق على ارتباطه بهنا شيحة وتوجه رسالة عتاب : "احترموا مشاعري"

محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين وعلاقته بالفنانة هنا شيحة لا تزال أصدائها مستمرة، وذلك بعدما علقت خطيبة محمود شاهين السابقة على علاقته بالفنانة المصرية، كما كشفت عن تفاصيل علاقته بها.

خطيبة محمود شاهين السابقة ترد على صوره مع هنا شيحة

نورهان جمال الخطيبة السابقة لمحمود شاهين والتي تحظي بمتابعة العديد من المشاهير عبر حسابها على "انستجرام" علقت في رسالة توضح من خلالها موقفها من الصور والفيديوهات التي يتم تداولها له وللفنانة هنا شيحة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد طلب العديد من متابعيها ردها على هذه الصور، نورهان جمال أكدت أنها لم ترغب في التعليق على الأمر بسبب أنه شخصي، وطلبت كذلك عدم التدخل في حياة الآخرين فكتبت: "أنا مكنتش حبه اتكلم في الموضوع ده بس بجد زاد عن حجمه ارجو من الجميع احترام حياتي الشخصية، ومشاعري، وعدم التدخل فيها ابدا الحياه قسمة ونصيب، وكل مسجاتكم والفيديوهات بتتبعتلي دي ملهاش أي لازمة وكل شخص حر في حياته الشخصية".

نورهان جمال: "خطوبتنا مفسوخة من فترة وأهله جزء من حياتي"

خطيبة محمود شاهين السابقة اوضحت كذلك حقيقة أن خطوبتها لا تزال قائمة معه حتى الآن، حيث أكدت أن خطوبتهما قد تم فسخها منذ فترة، لكن رغم ذلك لا تزال علاقتها بأسرة محمود شاهين مستمرة بل وتعتبرهم جزء من حياتها، كما تمنت للجميع التوفيق في حياتهم فكتبت: "خطبتنا مفسوخة من فتره ومازال أهل محمود هم جزء كبير من حياتي لأني اعتبرهم عائلتي الثانية أتمني التوفيق للجميع"، ولم تكشف خطيبة محمود شاهين السابقة عن الموعد المحدد الذي فسخت فيه خطوبتها منه، وهل كانت بسبب علاقته بالفنانة المصرية هنا شيحة، وقد تفاعل العديد من النجوم مع ما نشرته نورهان جمال منهم الفنان فراس سعيد، والفنانة منة جلال، والمخرج مصطفى فكري.

تفاصيل علاقة محمود شاهين بهنا شيحة

محمود شاهين قد أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بظهوره في عيد ميلاد الفنانة هنا شيحة ورقصهما معا فضلا عن نشره لصورة تجمعهما من حفل عيد الميلاد، ووجه لها رسالة رومانسية بهذه المناسبة الخاصة، أكد فيها على السعادة التي يعيشها خلال هذه الفترة بسبب تواجدها في حياته حيث وصفها بـ"الشخص الذي يجلب الفرح إلى قلبه"، وتمنى محمود شاهين كذلك للفنانة المصرية أن تدوم لحظات السعادة بينهما وأن لا تنتهي، ولم يكن هذا الظهور هو الأول للثنائي معا بل ظهر كل منهما في العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية، مما تسبب في جدل وجعل الفنانة إلهام شاهين شقيقة والد محمود شاهين تؤكد أن هناك علاقة صداقة قوية تجمعه مع الفنانة هنا شيحة لكنها نفت زواجهما وأكدت أن الجميع سوف يعلم بتفاصيل الزواج إذا حدث.