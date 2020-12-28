"عين ديناصور" .. الحسد سبب الإصابة الخطيرة لابنة هيا الشعيبي في حريق منزلها!

هيا الشعيبي النجمة الكويتية حرصت على التعليق مجددًا على الحادث الذي تعرضت له ابنتها مؤخرًا بعد وقوع حريق داخل منزلها، لتصاب ابنتها ببعض الحروق، قبل أن تحاول والدتها إنقاذها.

"الحسد" سبب الإصابة البالغة لابنة هيا الشعيبي!

هيا الشعيبي شاركت الجمهور بمقطع فيديو جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أن ابنتها أصيبت إصابة بالغة في قدمها، وأن ما تعرضت له كان بسبب "الحسد"، وتابعت: "العين التي أصابت ابنتي بحجم عين الديناصور".

وأوضحت هيا الشعيبي أن العين حق ولكن إصابة ابنتها جاءت خطيرة وملفتة، وهو ما دفعها للحديث عن القصة، مشيرة إلى أنها سوف تصور مكان الحرق الموجود في قدم ابنتها وتشارك به الجمهور ليرى حجم الإصابة التي أصيبت بها وأنها تشبه العين بالفعل.

هيا الشعيبي تتعجب من سبب إصابة ابنتها

الفنانة الكويتية تعجبت من تعرضها للحسد خاصة وأنه لا يوجد شيء مميز تمر به هذه الفترة، مضيفة: "أنا أبغى اعرف على شنو، مكسرة الأعمال؟، مكسرة المسرح؟، أنا قاعدة في البيت ما عندي شي.. بس الواحد بحكي لا حول ولا قوة إلا بالله ما بتبلي إلا المؤمن الصبور، ويمكن كان بصير شي أكبر، بس صارت هالحرقة هذه، الحمد لله على كل شي".

وكانت هيا الشعيبي قد نجت بأعجوبة مع عائلتها من حريق كبير اندلع في منزلها قبل حوالي أسبوع، وجازفت بحياتها لإنقاذ ابنتها التي أصيبت بحروق بالغة في قدميها جعلها لا تقوى على الحركة، وروت الفنانة الكويتية تفاصيل اللحظات المرعبة التي عاشتها مع أسرتها.

أحدث أعمال هيا الشعيبي

في سياق آخر كانت الفنانة هيا الشعيبي قد شاركت هذا العام ببطولة مسلسل "سواها البخت" الذي ينتمي للدراما الاجتماعية التي تجمع بين الكوميديا والتراجيديا، وسلط الضوء على الحياة بعد التقاعد، إضافة إلى طرحه عدد من الجوانب الاجتماعية المعاصرة، والمسلسل شارك في بطولته بجانب هيا الشعيبي، كل من أحمد العونان، فخرية خميس، شيلاء سبت، فهد البناي، هدى حمدان وآخرين.