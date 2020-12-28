روان بن حسين ترقص في عيد ميلادها الـ24 بعد مفاجأة أصدقائها لها .. صور وفيديو

روان بن حسين الفاشنيستا الكويتية احتفلت بعيد ميلادها الـ24 مبكرًا، حيث يوافق 30 من ديسمبر الجاري، وذلك وسط مجموعة من أصدقائها الذين قرروا مفاجأتها باحتفال صاخب بمناسبة هذا اليوم المميز.

روان بن حسين تحتفل بعيد ميلادها الـ24

روان بن حسين نشرت عبر حسابها على انستجرام مجموعة صور وفيديوهات من حفل عيد ميلادها وعلقت قائلة: "أمس أصدقائي سوولي مفاجأة واحتفلوا بعيد ميلادي، كثير كنت حسّاسة أمس ودمعتي بعيني لأنه هالسنة ما كانت سهلة.. الحمد لله على نعمة الأصدقاء اللي يدخلون الفرحة على قلوبنا.. الله لا يحرمني منكم".

روان بن حسين ترقص مع أصدقائها

وظهرت روان بن حسين في الصور والفيديوهات التي شاركتها مع الجمهور، وهي ترقص وتغني مع أصدقائها و تطفىء شموع عيد ميلادها وسط حالة من السعادة والمرح.

في سياق آخر، كانت الفاشنيستا روان بن حسين قد أعلنت قبل حوالي شهر عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعدما تدهورت حالتها الصحية عقب عودتها من رحلتها في المالديف، وساءت حالتها بشكل سريع مما جعلها تخضع لفحوصات كورونا من أجل الاطمنئان على حالتها.

تفاصيل إصابة روان بن حسين بفيروس كورونا

وكتبت وقتها: "عملت فحص فيروس كورونا يوم الأربعاء، ونتيجته كانت سلبية، يوم السبت يوم العودة إلى دبي، حسيّت بأعراض البرد مثل الحرارة والكحة وفكّرت أنه هذا بسبب الجو المتقلّب في المالديف، يوم كانت تمطّر وبرد ويوم كانت حر وشمس، رجعت دبي، ساءت حالتي وقررت أعيد فحص الكورونا أنا وصديقي اللي كان معي في الرحلة، الفحص اللي هو سواه نتيجته سلبيه، بينما فحصي أنا للأسف، نتيجته ايجابية".

كذلك واجهت الفاشينيستا الكويتية أزمة مؤخرا وذلك بعدما كشفت صحيفة "ديلي ميل البريطانية" في خبر لها يوم الخميس 29 أكتوبر الماضي، أن روان بن حسين مهددة بالاعتقال وذلك بعدما وجه طليقها رجل الأعمال يوسف المقريف لها تهمة الاعتداء عليه وتحديدا في شهر يونيو الماضي أثناء تواجدهما في منطقة هايد بارك بلندن، مما تسبب في أضرار بملابس طليقها واعتبر ذلك اعتداء عليه، وكان من المقرر أن تمثل الفاشينيستا الكويتية أمام محكمة ابتدائية بلندن بتهمة الاعتداء بالضرب والإضرار الجنائي، لكن تم إعلام المحكمة بأنها غير قادرة على الحضور لأنها كانت تتواجد أمام محكمة الأسرة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وقد صدرت مذكرة توقيف في حق روان بن حسين.