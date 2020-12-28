"يسرا تعاني من صعوبات بالتنفس وإصابة إيمان السيد ومجدي صبحي" .. تطورات انتشار "كورونا" في الوسط الفني

فيروس كورونا والمشاهير لازال الأمر الذي يشغل بال قطاع كبير من المتابعين، خاصة في ظل زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث حرص عدد من النجوم طمأنة الجمهور على حالتهم الصحية بعد الإصابة وآخرون كشفوا عن إصابتهم اليوم أيضًا.

أبو يكشف تطورات حالة يسرا

الفنانة يسرا كانت من أبرز النجوم الذين أعلنوا إصابتهم قبل أيام قليلة، وحرص عدد من جمهورها وأصدقائها على الاطمئنان عليها، إلى أن خرج المطرب أبو الذي تربطه علاقة صداقة بها وأعلن إصابته بالفيروس أيضًا مؤخرًا؛ وتحدث عن الحالة الصحية ليسرا وأكد أنه يتحدث معها هاتفيا يوميًا تقريبا، من أجل الاطمئنان على بعضهم البعض.

وأضاف أبو في تصريحات لبرنامج "mbc trending" الذي يعرض عبر فضائية mbc4، أن الفنانة مازالت مريضة ومتعبة جدًا، وتعاني من صعوبة في التنفس، بالرغم من أن صوتها بدأ يتحسن تدريجيًا عن الأيام الماضية، كما أكد أنها مازالت ملتزمة ببروتوكول العلاج، لافتا إلى أنه وزوجته يعانيان أيضًا مع الأعراض التنفسية خلال هذه الفترة.

تفاصيل الحالة الصحية لأمير كرارة

الفنان أمير كرارة أيضًا أصيب بالفيروس قبل حوالي يومين، ومؤخرًا حرص شقيقه الفنان أحمد كرارة على طمأنة الجمهور على حالة أمير، من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "The Insider بالعربي" الذي يعرض عبر شاشة دبي، وأكد أن أمير كرارة تعرض لأوجاع بالجسم ليكتشف بعدها إصابته بكورونا، حيث أجرى مسحتين خرجت الأولى سلبية، فيما جاءت الثانية إيجابية.

وأوضح شقيق أمير كرارة أن الفنان المصري يلتزم حاليًا بالعزل المنزلي وبروتوكول العلاج المعروف في مثل هذه الحالة.

حقيقة إصابة أحمد فهمي وهنا الزاهد بكورونا

الفنان كريم فهمي طمأن الجمهور على حالته الصحية أيضًا وأكد أنه لازال يعاني من بعض الأعراض الخاصة بالفيروس، مثل ألم في الحلق والسعال، لافتًا إلى أنه الوحيد المصاب في أسرته، وأن زوجته وأطفاله بخير، كما نفى إصابة والدته وشقيقه الفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد بالفيروس.

إيمان السيد تعاني مع الأعراض

الفنانة المصرية ايمان السيد أيضًا كشفت أيضًا عن معاناتها من بعض أعراض الفيروس الذي يبدوا أنها أصيبت به منذ فترة، فكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "الكوميكس اللي بتتعمل على الكورونا حالياً مش بتضحكني، مش عارفة يمكن عشان لسة تعبانة وماستردتش صحتي لكن الميمز اللي عن فقدان حاسة الشم والتذوق بتضحكني جداً بصراحة".

وأضافت: "خلوا بالكم من نفسكم لأن هو دور صعب جداً ومرهق حتى على المستوى النفسي، أنا حالياً مازال عندي ضيق في التنفس واضطراب في ضربات القلب وطبعاً الرئة متضررة جداً رغم اني مش مدخنة، عامةً هو فيروس مش بيسيب الإنسان زي ما كان، ربنا يحفظنا جميعاً".

شقيق محمد صبحي يعلن إصابته

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الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي، أعلن أيضًا اليوم الإثنين عن إصابته بالفيروس، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "عندي كورونا، أشكر أخي الفنان الكبير محمد صبحي، صاحب الإنسانيات العظيم، ووقوفه معي في هذه الأزمة الكبيرة واتصالاته على أعلى مستوى لإنقاذي، وأشكر الفنانة الكبيرة نهال عنبر على مجهودها الخارق معي، أشكر نقيبي الدكتور أشرف زكي على موقفه المشرف معي، أشكر مجلس النقابة، أشكر مدير مستشفى العجوزة على مجهوده الرائع.. الدعاء لي من فضلكم".

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